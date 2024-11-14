Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor: Gündemde Gazze var

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Riyad ve Azerbaycan temaslarının ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Ankara'da önemli bir konuğu ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANACAK

İkili görüşmelerin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'na geçilecek. Akabinde iki ülke arasında iş birliğine yönelik anlaşmalar için imzalar atılacak.

GÜNDEM: GAZZE

İkili görüşmelerde İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın yanında, ikili ilişkiler ve ekonomik konularda da görüşmeler yapılacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise yaptığı açıklamada "Katar Emiri Ankara'da olacak. Önemli görüşmeler yapılacak, yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı gerçekleştirilecek." demişti.