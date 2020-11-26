Ankara'ya gelen Katar Emiri El Sani, A tipi protokol ile karşılandı. Koronavirüs nedeniyle iki lider tokalaşmadı.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı’na başkanlık etmek üzere Ankara'ya geldi.

Katar Emiri El Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılandı.

A TİPİ PROTOKOL

Karşılamada A tipi protokol uygulanırken, süvariler tarafından iki ülkenin bayrağı taşındı.

KORONA ENDİŞESİYLE TOKALAŞMA YOK

Bir araya gelen iki lider koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmadı.

İKİLİ İLİŞKİLER MASADA

El Sani ve Erdoğan görüşmesinde, Libya ve Suriye meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Toplantıda başta enerji, gıda, savunma sektörleri olmak üzere olmak yeni iş birliği imkanları ve koronavirüsle mücadele çalışmaları da değerlendirilecek.

KATAR İLE TÜRKİYE ARASINDA YENİ ANLAŞMA

Türkiye ile Katar arasındaki 2.5 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılması için ikili görüşmenin ardından yeni anlaşmalara imza atılacak.

Katar Emiri El Sani, Türkiye'de VİDEO

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