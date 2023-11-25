Katar: Hamas ve İsrail arasındaki rehine krizi çözüldü Katar, Hamas ve İsrail arasındaki rehine krizinin çözüldüğünü açıkladı.

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İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılar, sivil katliama ve işgale dönüştü.

Hamas'ın baskınında rehin alınan 240 israilli ve yabancı uyrukluyu kurtarma bahanesiyle düzenlenen saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde büyük yıkım meydana geldi.

15 binden fazla Fİlistinlinin katledildiği saldırılar boyunca 1 milyondan fazla sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ile Hamas arasında arabulucular vasıtasıyla gerçekleştirilen rehine takası görüşmelerinde, insani ara şartıyla anlaşma sağlandı.

İlk rehine grubunun takası dün yapılmıştı. Ancak bugün İsrail'in şartları yerine getirmediğini belirten Hamas, takası ertelediklerini açıkladı.

Katar sözcüsü duyurdu: "Rehine krizi aşıldı"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari, Katar-Mısır arabuluculuğuyla İsrail ile Hamas arasındaki engellerin aşıldığını belirtti.

7 yabancı uyruklu, 13 İsrailli esir ile 39 Filistinli mahkum bırakılacak

El-Ensari, bu gece 7 yabancı uyruklu esirin yanı sıra 39 Filistinli mahkum ile Gazze Şeridi’nde tutulan 13 İsrailli esirin de serbest bırakılacağını açıkladı.

