Katar harekete geçti: Şam'da büyükelçilik açacak

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Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk adım Türkiye'den geldi. Türkiye, Esad rejiminin sona erdirilmesinin ardından 12 yıl sonra Şam Büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirmişti.

KATAR DA HAREKETE GEÇTİ

Katar, Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam Büyükelçiliğini açmak üzere harekete geçti.

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KATAR, ŞAM'A BÜYÜKELÇİLİK AÇIYOR

Katar Dışişleri Bakanlığı, Temmuz 2011'den bu yana kapalı olan Şam Büyükelçiliğini açmak üzere bir heyetin Suriye’ye gönderildiğini bildirdi.

SALI GÜNÜ FAALİYETLERE BAŞLAYACAK

Bakanlık, heyetin Suriye'nin geçici hükümetiyle yaptığı görüşmede güvenliğin sağlanması için Suriye halkına desteğini yinelediğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şam'daki büyükelçiliğin salı günü yeniden faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, Halife Abdullah Al Mahmud'un maslahatgüzar olarak atandığı belirtildi.

Bu adımın, Katar’ın, "Suriye halkının özgürlük, onurlu bir yaşam ve sosyal adalet taleplerini destekleyen ilkesel duruşunun" bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, Doha'nın, "Eski rejimin Suriye halkına yönelik baskıcı politikalarını kesin bir şekilde reddettiği" ifade edildi.