Katar Meclis Başkanı: Türkiye ile aynı şekilde hareket etmeye hazırız

Mustafa Şentop ile görüşme gerçekleştiren El Mahmud İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarında Türkiye ile aynı tutumu sergilediklerini ifade ederek, “Türkiye ne derse hazırız.” mesajı verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Katar Meclis Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinildi.

El Mahmud, Türkiye’nin Filistin konusundaki çabalarına atıfta bulunarak, “Türkiye ne derse hazırız.” mesajı verdi.

El Mahmud, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Türk halkının bu konudaki tutumlarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bu tutumdan memnuniyet duyduklarını belirten El Mahmud, kendilerinin de aynı tutumda olduklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

“DÜNYA İSRAİL’İN ZALİM YÜZÜNÜ GÖRMEYE BAŞLADI”

El Mahmud, “İsrail aslında bir terör devleti." ifadesini kullanarak görüşmede şu sözleri kaydetti:

“Bizim için önemli olan, özellikle bu dönemde beraber, birlikte hareket etmektir. Mazlum Filistin halkının seslerine kulak vermektir. Onların bize vermiş olduğu mesajı dinleyip gerekeni yapmaktır. İnşallah bunu da gerçekleştiririz. Dünya İsrail'in gerçek yüzünü, zalim yüzünü görmeye başladı. Dolayısıyla bazı başkentler bunu görmekte ve tutumunda da değişiklik meydana gelmektedir.”

“SİZİNLE VARIM, TÜRKİYE İLE VARIM”

“Geçtiğimiz günlerde Arap parlamentoları olarak bir görüşme yaptık. Bütün önerilerin hepsini destekledim. Şimdi de destekliyorum. Sizi ve önerilerinizi de destekliyorum. Şunu söylemek istiyorum: Sizinle varım, Türkiye ile varım, Türkiye ne derse aynı şekilde hareket etmeye de hazırız.”