Petrol
86.56
-0.37%
Euro
19.5174
-0.50%
Dolar
18.6325
0.00%
Altın
1.068
-1.07%
Borsa
4967
-1.57%
Bitcoin
320.289
-1.08%
BTXN Coin
5.53
-0.89%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Katar televizyonunda Almanya'ya göndermeli veda

    Katar televizyonunda konuklar, LGBT desteği ile gündeme gelen ve Dünya Kupa'sından elenen Almanya'yı ağızlarını kapatıp el sallayarak uğurladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 16:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Katar televizyonunda Almanya'ya göndermeli veda

    2022 Dünya Kupası Katar'da tüm heyecanı ile devam ediyor...

    Turnuvanın 'ölüm grubu' olarak adlandırılan E grubunda dün tarihi bir gece yaşandı.

    Japonya'nın olağanüstü performansı ile renklenen grupta Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 yense de gruptan çıkamadı.

    Alman futbolcuların LGBT desteği

    Almanya'nın vedasının ardından ise akıllara Japonya maçında Alman oyuncuların yaptığı LGBT eylemi geldi.

    Almanya'nın LGBT eylemi tekrar gündemde Alman Milli Takımı oyuncuları, Katar'da uygulanan LGBT yasaklarından dolayı Katar'ın FIFA'yı bu konuda ikna etmesinin ardından, 'One Love' kol bandı takılmasının yasaklanmasını, takım fotoğrafı çektirirken ağızlarını elleriyle kapatarak protesto etmişlerdi.

    Katar televizyonunda Almanya'ya göndermeli veda VİDEO

    Katar televizyonu Almanlara aynı şekilde veda etti

    Almanya'nın elenmesinin ardından başta sosyal medya olmak üzere turnuvanın başında verdikleri o fotoğraf tiye alındı.

    Katar'da yayın yapan bir spor kanalında ise renkli görüntüler ortaya çıktı.

    Günün maçlarının yorumlandığı programda sunucu ve diğer konuklar, Alman futbolcular gibi elleriyle ağızlarını kaparatak kameralara el sallayıp Almanya'ya 'güle güle' dedi.

    Programın o anları sosyal medyada da gündem oldu.

    Katar televizyonunda Almanya ya göndermeli veda #1

    Katar televizyonunda Almanya ya göndermeli veda #2

    Katar televizyonunda Almanya ya göndermeli veda #3


    Kayseri'de tütün kaçakçılarına operasyon
    Gündem

    Kayseri'de tütün kaçakçılarına operasyon

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Hafızlık eğitimini tamamlayan çocukları hedef aldı
    Gündem

    Hafızlık eğitimini tamamlayan çocukları hedef aldı

    Görüş Bildir