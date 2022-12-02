Katar televizyonunda konuklar, LGBT desteği ile gündeme gelen ve Dünya Kupa'sından elenen Almanya'yı ağızlarını kapatıp el sallayarak uğurladı.

2022 Dünya Kupası Katar'da tüm heyecanı ile devam ediyor...

Turnuvanın 'ölüm grubu' olarak adlandırılan E grubunda dün tarihi bir gece yaşandı.

Japonya'nın olağanüstü performansı ile renklenen grupta Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 yense de gruptan çıkamadı.

Alman futbolcuların LGBT desteği

Almanya'nın vedasının ardından ise akıllara Japonya maçında Alman oyuncuların yaptığı LGBT eylemi geldi.

Almanya'nın LGBT eylemi tekrar gündemde Alman Milli Takımı oyuncuları, Katar'da uygulanan LGBT yasaklarından dolayı Katar'ın FIFA'yı bu konuda ikna etmesinin ardından, 'One Love' kol bandı takılmasının yasaklanmasını, takım fotoğrafı çektirirken ağızlarını elleriyle kapatarak protesto etmişlerdi.

Katar televizyonunda Almanya'ya göndermeli veda VİDEO

Katar televizyonu Almanlara aynı şekilde veda etti

Almanya'nın elenmesinin ardından başta sosyal medya olmak üzere turnuvanın başında verdikleri o fotoğraf tiye alındı.

Katar'da yayın yapan bir spor kanalında ise renkli görüntüler ortaya çıktı.

Günün maçlarının yorumlandığı programda sunucu ve diğer konuklar, Alman futbolcular gibi elleriyle ağızlarını kaparatak kameralara el sallayıp Almanya'ya 'güle güle' dedi.

Programın o anları sosyal medyada da gündem oldu.