Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak iddiası yalan çıktı

Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp fakültesi okuyabileceği iddialarını yalanlayan Hamza Dağ, protokol kapsamında yalnızca askeri öğrencilerin değişimi yapılabileceğini söyledi.

Bugün ortaya atılan Türkiye'nin Katarlı öğrencileri sınavsız okutacağı iddiasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı.

Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolüyle Katarlı öğrencilerin belirli kontenjanlara göre tıp, diş hekimliği ve eczacılık alanlarında sınavsız eğitim alacağı iddiasının yalan olduğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından açıklandı.

İddialarda hiçbir Katarlı öğrenci için YKS şartı aranmayacağı ve her öğrencinin Türkiye'de sınavsız eğitim alabileceği belirtilirken, durumun askeri sağlık alanında denklik üzerinden gerçekleşeceği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU, SOSYAL MEDYADA İDDİAYI ÖNE SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti?

Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!

Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan’a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız." açıklamalarına tepki gösteren Hamza Dağ, 'Yalancı CHP' etiketiyle iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"İDDİA KÜLLİYEN YALANDIR"

Twitter hesabından iddiaların doğru olmadığını söyleyen Dağ, "Bugün sosyal medyada yayılmaya çalışılan "Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak" iddiası külliyen yalandır.

"DEĞİŞİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE, KARŞILIKLI OKUTULMASINA İLİŞKİN"

Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir." ifadelerini kullandı.

KATAR İLE İMZALANAN PROTOKOL

Beş yıl süreyle geçerli olacak anlaşma, Türkiye'deki sağlık eğitim kurumları ve hastanelerini, Katar'da ise askeri sağlık eğitim kurumları ve hastanelerini kapsıyor.

İlgili dallar ise tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik ve sağlık alanındaki diğer eğitimlerin çeşitli dallarını kapsıyor.

Buna göre eğitim amacıyla gönderilecek askeri misafir personel ve misafir öğrenciler, taraflarca mutabakat çerçevesinde, kabul eden tarafın mevzuatına ve imkanlarına uygun olarak seçilecek.

Eğitim süresi de kabul eden tarafın mevzuatına göre belirlenecek. Kontenjanlar da iki ülkenin eğitim kurumları tarafından her sene yeniden belirlenecek.

EĞİTİM DİLİ

Eğitim dili Türkiye'de Türkçe/İngilizce, Katar'da Arapça/İngilizce olacak. Süre bir yılı aşarsa Türkiye'de Türkçe, Katar'da Arapça eğitim verilecek. Taraflar karşılıklı olarak lisan öğrenme imkanı da sunacak.

MASRAFLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Öğrencilerin gidiş dönüş ulaşım masraflarını ise gönderen taraf karşılayacak. Faaliyetlerin ücretli, ücretsiz veya cari/indirilmiş ücret karşılığında düzenlenmesine kabul eden taraf karar verecek.

Kabul eden tarafin faaliyetlerin ücretsiz düzenlenmesine karar vermesi durumunda ise düzenleme şöyle:

"Misafir personelin aylık ücret, eğitim-öğretim masrafları, uzmanlık eğitimi gören doktorlar için nöbet ücreti ve üniforma masrafları ile; misafir öğrencilerin eğitim süresince iaşe ve ibate, harçlık, Tıp Fakültesi 6'nci sınıf öğrencilerine intörn eğitimi döneminde ödenen ücretler, eğitim-öğretim masrafları ve üniforma giderleri kabul eden taraf tarafından karşılanacak."