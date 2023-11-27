Katar ve Mısır devrede! Hedef: Ateşkesin en az 4 gün daha uzatılması Katar ve Mısır, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesin uzatılması için girişimlerine devam ediyor. Bu kapsamda da ateşkesin uzatılması olası olarak değerlendiriliyor.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdi...

Binlerce masum sivili öldüren İsrail; Katar, Mısır ve ABD'nin araya girmesiyle birlikte ateşkes anlaşmasını kabul etti.

4 günlük ateşkese onay veren ve bu kapsamda da esir takasını gerçekleştiren İsrail, sürenin sona ermesinin ardından yeniden Gazze'ye saldıracağını belirtti.

Gazze'deki soykırımı tamamen durdurmayı düşünmeyen İsrail'in ateşkesi 4 gün daha uzatması için ise Katar ve Mısır yeniden devreye girdi.

Ateşkesin süresi uzayacak gibi duruyor

Katar ve Mısır'ın hedefi, ateşkesin en az 4 gün daha uzatılması...

Ateşkesin uzatılması olası olarak değerlendiriliyor ve bu kapsamda başta yaşlılar olmak üzere daha fazla İsrailli rehine ile Filistinli mahkumun serbest kalması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında 26 İsrailli kadın ve çocuk, 78 Filistinli kadın ve çocuk esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.