Katar'a giden Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu Doha Formu'na katılmak üzere gittiği Katar'da, mevkidaşlarıyla görüşüp, öğle yemeğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu’na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Katar’a gitti.

Bakan Çavuşoğlu, Doha Forumu kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cabbarova, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüştü.

"DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE GÖRÜŞTÜK"

Katar'da mevkidaşlarıyla görüşen Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doha'da Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı, Etiyopya, Cezayir ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

KATARLI MEVKİDAŞININ DÜZENLEDİĞİ YEMEĞE KATILDI

Ziyaretinde Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forumu arasında iş birliğini artırmayı hedefleyen Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeğine katıldı.