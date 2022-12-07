Orta Doğu ve Arap dünyasında ilk kez düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda futbolseverler, bölgenin favori aktivitelerinden biri olan çöl safarisini deneyimleyerek unutulmaz anlar yaşıyor.

Dünya Kupası heyecanı sürüyor.

Bu yıl Katar'da düzenlenen ve 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılan olan 2022 Dünya Kupası, şu ana kadarki en pahalı Dünya Kupası organizasyonu olarak kayıtlara geçti.

Orta Doğu ve Arap dünyasında ilk kez düzenlenen turnuva, futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Turnuva için Katar'a gelen seyirciler, aynı zamanda bölgede favori aktivitelerinden biri olan çöl safarisine de ilgi gösteriyor.

Futbolseverler unutulmaz anlar yaşıyor

Başkent Doha'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Sealine'da gerçekleştirilen safari, dünyanın farklı noktalarından gelen futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Çölde 8 silindirli 4x4 araçlarla yapılan safari, altın renkli kum tepelerinin arasında ilerleyip, dik yamaçlardan inip çıkıyor.

Alana 32 ülkenin bayrakları asıldı

Öte yandan motosiklet ve ATV'lerle de gerçekleştirilebiliyor.

Dünya Kupası'na katılan 32 ülkenin bayraklarıyla donatılmış etkinlik alanında ziyaretçileri, Katar'ın meşhur develeri ve şahinleri karşılıyor.

AA'nın aktarımına göre; kafalarına kendi ülkelerinin bayraklarını taşıyan guthralar takılan turistler, çölde de develer ile tur atma şansını yakalıyor.

Katar'da futbolseverler çöl safarisi ile eğleniyor VİDEO



"Ülkemiz ve bizim için önemli bir dönem"

Sealine Çölü'nde dört çeker araç kullanan amatör bir genç olan Abdullah Nawaf Al-Adwan, "Sealine'da turlar yapıyorum. Ülkemiz ve bizim için önemli bir dönem. Bazı ziyaretçiler korku dolu anlar yaşarken, bazıları da arabaları daha hızlı kullanmamızı istiyor." ifadelerini kullandı.

Arjantin ve Meksikalılardan yoğun ilgi

Al-Adwan, çöl safarisine en büyük ilgiyi Güney Amerika'dan Meksika ve Arjantinli futbolseverlerin gösterdiğini belirtti.

Genç şoför, ABD'li ve İngiliz turistlerin de sayısının çok fazla olduğunu aktardı.

"Katar artık dünya haritasında yerini daha iyi kanıtladı"

Gelen turistlerin, Katar'ın Dünya Kupası organizasyonundan mutlu olduklarını söylediklerine değinen Al-Adwan, "Ürdünlüyüm ve Katar ikinci ülkem. Katar'ın başarılı bir organizasyon geçirmesi bizi de mutlu ediyor. Katar artık dünya haritasında yerini daha iyi kanıtlamış bir ülke." ifadelerini kullandı.

"Çok fazla taraftar buraya geliyor"

Bir diğer arazi aracı şoförü Abdul Rahman Ahmed Süleyman ise çöl safarisine ilginin çok büyük olduğunu ve yoğun çalıştıklarını belirterek, "Dünya Kupası maçlarından sonra en büyük ilgi çöl safarisinde. Çok fazla taraftar buraya geliyor. Biz de bu dönemde çok yoğun çalışıyoruz. Muhteşem manzaralı bu deneyim taraftarlara unutulmaz bir anı ve heyecan sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.