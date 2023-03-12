Katar'dan 522 yaşam konteyneri daha geldi Katar Hükümeti tarafından depremzedeler için gönderilen 522 yaşam konteyneri daha geldi. Konteynerlerin AFAD'a teslim edildiği belirtildi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 11 şehrimizde büyük bir yıkıma neden oldu.

Depremler sonrası dünyadan Türkiye'ye yardımlar yapıldı.

Bu yardımların en başında ise dost ülke Katar geldi.

10 bin konteyner evin sevkine 12 Şubat'ta başlandı

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ve Suriye'de deprem felaketinden etkilenen bölgelere yönelik yardım çalışmaları kapsamında göndereceğini bildirdiği 10 bin konteyner evin sevkine 12 Şubat'ta başlanmış ve konteynerlerin bir bölümü Türkiye'ye ulaşmıştı.

Bugün ise 522 yaşam konteyneri daha geldi.

522 tanesi daha geldi: AFAD'a teslim edildi

Yaşam konteynerleri limana indirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla AFAD'a teslim edildi.

2022 Dünya Kupası'nda kullanılan 18 metrekarelik konteynerlerde, banyo, tuvalet, buzdolabı, ısıtma ve soğutma sistemi, çalışma masası, sandalye ve yatak bulunduğu belirtildi.