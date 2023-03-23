Katar'dan Adıyaman'a konteyner yardımı: 600 geçici barınma alanının kurulumu tamamlandı Asrın felaketi için harekete geçen Katar'ın gönderdiği konteynerlerde kısa sürede yaşam başlayacak.

AA & Ensonhaber

Türkiye, deprem felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor.

Geniş bir coğrafyada hissedilen ve büyük yıkımların yaşandığı asrın felaketinde, depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Bu kapsamda sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Devletin tüm kurumları, bakanları, gönüllüler, STK'lar ve Mehmetçik, ihtiyaçların karşılanması adına büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Ülkelerden yardım yağdı

Zorlu süreçte dünyadaki birçok ülkeden de yardımlar yağdı. İnsani yardım kampanyasına uluslararası destekler de devam ediyor.

İlk andan itibaren Arap ülkeleri, Türkiye'nin yardımına koştu.

Bunlardan biri de Katar oldu.

Katar, bir kez daha konteyner gönderdi

Depremin vurduğu Adıyaman'da geçici barınma merkezlerinin kuruluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, Katar Hükümeti tarafından depremzedeler için gönderilen konteynerler, kentteki kurulum ekiplerine teslim edildi.

600 konteynerin kurulumu tamamlandı

Yeni Otogar yakınlarındaki 2. konteyner alanına gelen bin konteynerden 600'ünün kurulumu tamamlandı.

Depremzedelerin, kurulumu tamamlanan konteynerlere kısa sürede yerleştirileceği belirtildi.