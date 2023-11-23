Katar, Gazze'de ateşkesin saatini açıkladı İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşmaya göre Gazze’de ateşkesin 08.00’de başlayacağı açıklandı. Ayrıca ilk esir grubunun saat 17.00'da serbest bırakılacağı duyuruldu.

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Orta Doğu yine kan gölüne döndü...

İsrail, yıllardır sürdürdüğü zulmü 7 Ekim'de yeniden başlattı.

Gazze'ye gerek havadan gerekse karadan saldırılar yapan İsrail, on binlerce masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Üstelik yaşamını yitirenlerin çoğu da çocuk...

Dört günlük ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşıldı

İnsanlığın utandığı Gazze'de katliam sürerken Hamas ve İsrail arasında ateşkes yapılması gündeme geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından Hamas ve İsrail rehine takası ve dört günlük ateşkes konusunda anlaştı.

Bugün başlaması beklenen ateşkeste İsrail son dakika pürüz çıkardı.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağı belirtildi.

Bugün yapılması bekleniyordu: İsrail pürüz çıkardı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi de Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

Son olarak yapılması beklenen ateşkesle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yaşanan gelişmenin duyurusu Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Yarın Türkiye saatiyle sabah 08.00'de başlayacak

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'de başlayacak." denildi.

Ateşkes, yarın Türkiye saatine göre 08.00'de başlayacak.

Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de bırakılacak.

Rehinelerin bırakılması da Türkiye saatiyle 18.00'de gerçekleşecek

İlk grubun bırakılması Türkiye saatiyle 18.00'de gerçekleşecek.

Ayrıca Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin başlamasıyla birlikte insani yardım girişinin de başlayacağını söyledi.

2011'de yapılan esir takası anlaşması

Öte yandan Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.