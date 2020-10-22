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    Katar'dan sadece Türk malı alın kampanyası

    Katar'dan sadece Türk malı alın kampanyası

    Türk mallarını boykot çağrısı yapan Suud hükümetine karşılık, Katar esnafından yeni bir kampanya çağrısı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 08:45
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    Suudi Arabistan'ın da bulunduğu Körfez ülkeleri, Katar'a yönelik ambargo uyguluyor.

    Türkiye'nin, Katar'ın yanında ve İsrail'e karşı Filistin'in yanında durması Suudi Arabistan'ı rahatsız etti.

    Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri yaşanan olaylarla birlikte gerilirken kriz, ticari ilişkilere de yansıdı.

    Suudi Arabistan, Türk mallarını boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıya birçok Suudi Arabistan vatandaşı boykota karşılık verdi.

    Katar dan sadece Türk malı alın kampanyası #1

    KATAR'DAN SADECE TÜRK ÜRÜNÜ ALIN KAMPANYASI

    Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Türk malı ürünlere boykot uygularken, Katar'daki marketlerde de Türk mallarını alma çağrıları ve kampanyaları düzenleniyor.

    Türk ürünlerinin altına Türkiye'nın bayrağını koyan Katarlı esnaf "Sadece Türk ürünü alın" sloganını kullandı.

    Katar'daki marketlerde Türk malı alın kampanyası İZLE

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