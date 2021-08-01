Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
346.525
0.09%
EXEN Coin
24.50
-3.54%
28ºC
İstanbul
Açık 28 C

    Katar'dan, Türkiye'ye orman yangınları için destek

    Katar, Türkiye'de pek çok ilde çıkan yangınlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi.
    • AA
    • 01.08.2021 - 22:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Katar'dan, Türkiye'ye orman yangınları için destek

    Türkiye yangın felaketi ile boğuşuyor.

    Ormanlarımızı saran yangınlarla büyük bir mücadele örneği sergilenirken dost ülkeler de yardımlarını esirgemiyor.

    KATAR'DAN EKİP DESTEĞİ

    Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Katar İç Güvenlik Güçlerine bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Grubundan bir ekibin Türkiye'ye hareket ettiği belirtildi.

    Ekibin, orman yangınlarında kaybolanları arama ve kurtarma çalışmalarına katılacağı ifade edildi.

    QNA'dan dün yapılan açıklamada, Katar Emiri'nin Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye katılmak üzere ekip gönderilmesi talimatı verdiği belirtilmişti.

    Açıklamada, söz konusu talimatın, Katar İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'nin, Türkiyeli mevkidaşı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin akabinde verildiği kaydedilmişti.

    Katar İçişleri Bakanı görüşmede, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileğinde bulunmuştu.

    Katar dan, Türkiye ye orman yangınları için destek #1

    Katar dan, Türkiye ye orman yangınları için destek #2

    Katar dan, Türkiye ye orman yangınları için destek #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir