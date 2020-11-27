Katar’ın Türkiye yatırımı 25 milyar dolara ulaştı

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a satılmasıyla başlayan tartışmaların ardından elde edilen bilgilere göre, satış 2.5 kat üzerinde bir değerle gerçekleşti.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, 26 Kasım'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı’na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Sani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünde iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Anlaşmalar kapsamında Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payını satın aldı.

150 MİLYON DOLARA SATILDI

Katar’ın Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu satın alması, gözleri Türkiye’de son yıllarda giderek artan Katar yatırımlarına çevirdi.

Borsa İstanbul’daki hisse satışının tutarı açıklanmazken, DW Türkçe’nin kulislerden edindiği bilgilere göre, yüzde 10'luk hisse yaklaşık 150 milyon dolar bedelle satıldı.

GERÇEK DEĞERİ 60 MİLYON DOLAR

Son dönemde bazı aracı kurumların borsadaki paylarını Borsa İstanbul’a geri satmaları sırasında ortaya çıkan hisse fiyatlarından yapılan hesaplamalara göre, mevcut durumda Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesinin yaklaşık 60 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

2.5 KAT ÜZERİNDE BİR DEĞERE SATILDI

Bu durumda Katar ile varılan anlaşmaya göre, yüzde 10'luk Borsa İstanbul hissesinin mevcut piyasa değerinin 2,5 kat üzerine satıldığı ifade ediliyor.