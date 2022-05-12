Katarlı Büyükelçi, Al Sani'nin Türkiye'ye yapacağı ziyareti değerlendirdi

Büyükelçi Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin dayanıklılığına vurgu yaptı. Katarlı elçi, ziyaretin zamanlamasına da dikkati çekti.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Ziyarete ilişkin Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'den açıklama geldi.

Katar Emiri Türkiye'ye gelecek

Katarlı Büyükelçi, Emir Al Sani'nin Türkiye'ye gelişinin zamanlamasına dikkati çekti.

Büyükelçi, düzenlenecek ziyaretin, dünyanın her düzeyde büyük zorluklar ve zor zamanlardan geçtiği, bu zorluklarla yüzleşmek ve bunlara karşı koymak için yapıcı iş birliği ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişi gerektiren bir döneme denk geldiğini söyledi.

Türkiye ile ilişkilerin dayanıklılığı...

AA'nın haberine göre; Al Sani, Ankara'ya ziyaretin ilişkiler ve önemli konularda sürekli koordinasyon ve büyük yakınlaşma getireceğini vurguladı.

Katar-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Büyükelçi Al Sani, ilişkilerin dayanıklılığı, sürdürülebilirliği, tüm sektörlerdeki stratejik iş birliğinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel birçok dosyadaki büyük uyumundan da övgüyle söz etti.