Türkiye günlerdir Eylem Tok ve katil oğlunu konuşuyor...
İstanbul'da bir kişinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi tarafından önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçırıldı.
Adalet Bakanlığı tarafından süreç başlatılırken, Tok ve katil oğlu New York’ta taksi beklerken görüntülendi.
Güler yüzlü halleri dikkati çekti
Eylem Tok ve ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur, New York'ta 57. Cadde ile 6. Cadde köşesinde kameralara yakalandı.
Kaçak anne ve oğlunun, fotoğrafları çekilirken kahkaha atmaları ise görenleri şoka soktu.
Tepkiler büyüyor
Anne ve oğlunun gülerek görüntülenmesinin ardından sosyal medyadan binlerce yorum yapıldı.
Kareler oldukça ses getirdi...
Sosyal medya üzerinden Eylem Tok için tweet atanlar, ABD'nin iade talebini kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Bazıları ise bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra nasıl bu kadar keyifli olabildiklerini sordu.
Eylem Tok'un annelik içgüdüsü ile hareket etmediğini söyleyenler, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın annesinin bu karelerden sonra kahrolacağını da söyledi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış