Katil oğlunu ABD'ye kaçırmıştı: Eylem Tok ve oğlu için soruşturma genişliyor! Ölümlü trafik kazasına karışan oğlunu Mısır'a akabinde de Amerika'ya kaçıran Eylem Tok'un geri iadesi için yazımına başlanan Talepname, 1 hafta 10 gün içerisinde ABD'ye iletilecek.

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ensonhaber.com

Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne neden olan oğlu için Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan süreç işliyor.

Oğluyla önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok için kırmızı bülten çıkarıldı.

Aynı zamanda ABD'den iadesi talep edilen Tok ve oğlu Timur Cihantimur için 7 Mart Perşembe günü ABD müsteşar yardımcısı ile toplantı yapıldı.

Ertesi gün ise Türkiye, talep edilen dosyaları iletti. Tutuklanması amacıyla yapılan geçici talebin ardından iade talepnamesinin yazımına başlandı.

Anne ve oğlu için 2 ayrı süreç

Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal sürenin beklenmeyeceği; belgenin en geç 1 hafta- 10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletileceği öğrenildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek.

3 saat içerisinde oğlunu kaçırdı

Annenin iade dosyasının genişletileceği belirtiliyor. 'Gasp ve delilleri yok etme' suçlamaları da iade talepnamesine eklenecek. Kazanın üzerinden 3 saat gibi kısa bir süre geçmişken, annenin oğlunu yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunuyor.

Eylem Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığı araştırılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının araştırılması konusunda da talimat verdi.

Tüm kameraların incelenmesini, annenin kaza öncesi ve sonrasında kimlerle bağlantı kurduğunu aydınlatılmasını talep etti.

Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek

Söz konusu kazanın, 'adi suç' kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle, Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor.

Bakanlık kaynakları; geçmişte İngiltere ve ABD gibi ülkelerden benzer suçluların iadesinin gerçekleştiğini, ABD'nin ise işlenen suçun niteliğine göre iadede zorluk çıkarmayacağını belirtiliyor.

Kazadan sonra yaşananlar

Kazadan sonra Timur Cihantimur'un annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen ünlü yazar Eylem Tok'un, oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.

Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı.

Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlunu alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

ABD pasaportu dikkat çekti

Havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıyan kaçtığı anlara ait görüntülerde, Cihantimur'un elindeki pasaportun ABD pasaportu olması dikkat çekti.

Bu ayrıntı, Timur Cihantimur'un Mısır'dan ABD'ye kaçtığının da kanıtı oldu.