Katledilen Dr. Ekrem Karakaya'ya şehit unvanı verildi

Görev başındayken silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'ya şehit unvanı verildiği açıklandı.

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Polikliniklerinde görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Dr. Ekrem Karakaya, görev başındayken silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganın, anjiyo ameliyatı olan annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu merhum Karakaya, saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Aynı tabancayla kendi kafasına ateş eden saldırgan, yaşamına son verdi.

Karakaya, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Konya Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

"Devletimiz şehit unvanı verdi"

Törende konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, ''Şehidimizin ailesi artık yüce devletimize emanet. Ekrem kardeşimize devletimiz ‘şehit’ unvanı verdi. Bundan sonra eşi ve kıymetli evlatları şehit yakını olarak devletimizin ve milletimizin şemsiyesi altında ömür boyu korunacaklar.” dedi.

"Adı yaşatılacak"

Şehit Karakaya’nın adının yaşatılacağını da belirten Koç, “Şehidimizin adını yaşatma adına devlet büyüklerimiz gerekenleri yapıyorlar. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın." 'dedi.

"Hastalarından olumlu geri dönüşler alan bir kardeşimizdi"

Mesai arkadaşları adına kürsüye gelen kardiyoloji uzmanı Dr. Selçuk Öztürk, “Ekrem abimiz kliniğimizin yaşça ve tecrübece en büyüklerinden olmasına rağmen bizlere saygısından dolayı 'abi' diye hitap eder, hastalarına hakim olsa bile hepimizle istişare ederdi. Hiçbir hastası ya da iş arkadaşı ile ufacık da olsa bir münakaşası olmadı. Kliniğimizde 1 yılda kendisini öylesine sevdirdi ki hekim ve hekim dışı tüm personellerin en sevdiği ve saygı duyduğu kişi oldu.

En son Ramazan Bayramı’nda nöbetçi olmamasına rağmen bayram öncesi kalan hastalara ve izne ayrılan hekim arkadaşların hastalarını devralarak her gün vizit yaptı. Ben buna şahidim. Sürekli olarak hastalarından olumlu geri dönüşler alan bir kardeşimizdir. Hatta daha önce çalışmış olduğu Karabük ilinden Konya’ya gelen hastalarını biliyoruz.'' diye konuştu.

"Kendisi hastanemizi tercih etmiştir"

DHA'nın aktarımına göre; hastane başhekimi Dr. Oğuzhan Günenc, Karakaya’nın yaklaşık 1 yıl önce Şehir Hastanesi’nde göreve başladığını belirterek, “Rahmetli doktorumuza kendi memleketi Kayseri’de göreve başlama seçeneği sunulmuş olmasına rağmen mesleğini daha iyi icra edebileceğini, hastalarına daha faydalı olabileceğini düşündüğü için kendisi hastanemizi tercih etmiştir.” ifadelerini kullandı.





