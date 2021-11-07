Kato Dağı terörden temizlendi: Fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

Mehmetçik tarafından PKK'dan temizlenen Kato Dağı, ilk defa yakından çekildi. Fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelen Kato, huzur ve güvenin merkezi olmaya başladı.

Bir zamanlar teröristlerin 'ikinci Kandil' olarak adlandırdıkları Kato Dağı, Mehmetçik sayesinde temizlendi.

Mehmetçik yaptığı başarılı operasyonlarla Kato Dağı'nda destan yazarken, bölgeye huzur ve güven geldi.

Şırnak, Siirt ve Van sınırında bulunan 2950 rakımlı Kato Dağı Jirki bölgesi, fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu.

Güvenliğin hakim olduğu bölgede sporcular ve fotoğrafçılar, Kato Dağı'na çıktı.

"KATO BİR DESTAN YERİDİR"

Kilometrelerce uzunluktaki dev Kato Dağı ilk defa fotoğraf karelerinde yer buldu. Doğa fotoğrafçısı Serdar Gükçe'nin çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gükçe, fotoğrafçıları Şırnak’a davet ederek şu ifadeleri kullandı;

"İlimiz genelinde yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Her gittiğim bölgede güzel bir anıyı alıp geliyorum. Bugün olduğu gibi güzel bir anıyı aldım diyebilirim.

Bir fotoğrafçı, fotoğraf çekme derdinde değildir, aslında anı sonsuza kadar hem makinesine hem de hafızasına kaydetmeli.

Ülkemizin her karışını hafızama fotoğraflıyorum. Kato Dağı bir destanın yazıldığı yerdir, nice yiğidin şehadet şerbeti içtiği yerdir.





"İLK DEFA BU DAĞLARA BU KADAR YAKINIM"

Şimdi buradaysak onların sayesindedir. İlk defa bu kadar yakın durdum bu dağlara. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."