Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji 40 dereceyi işaret etti

İHA

Türkiye geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağışlarla mücadele etti.

Öyle ki Zonguldak, Samsun, Ordu ve Bartın'da temmuz ayında sel felaketi yaşandı.

Ekipler tarafından uyarılar yapılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kavurucu sıcak açıklaması geldi.

'Eyyam-ı bahur', 'El Nino' gibi adlandırılan aşırı sıcaklar, yurda dönüyor.

Özellikle turizm bölgelerinde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden açıklama geldi.

Muğla bölgesinde sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığı 36-40 derece dolayında seyredecek.

Bunun üzerine vatandaşların belirlenen saat aralığında dışarı çıkmamalarının önemli olduğu vurgulandı.

Yapılan uyarıda şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Temmuz Salı günü bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölgemizde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Muğla 36-40 C. Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.