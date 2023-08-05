Kavurucu sıcaklar sürecek! İstanbul, Ankara 40 dereceye ulaşıyor

Sıcak havalar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor...
Vatandaşlar sıcak havalarda serinlemenin yollarını araştırırken, uzmanlar aşırı sıcaklara karşı uyarılarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcakların artacağını bildirdi.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklığı, önümüzdeki hafta da mevsim normallerinin üstünde olacak.
Batman en sıcak il
Öte yandan son gelen raporlara göre, 5 Ağustos Cumartesi günü tam 50 ilde en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde en yüksek sıcaklığın ise Batman'da ölçülmesi beklenirken hafta sonu kentte termometreler 45 dereceyi gösterecek.
Ankara 39 derece
Sıcak havalardan en fazla etkilenen kentler arasında ise büyükşehirler bulunuyor.
Hafta sonu sıcaklık Ankara'da 39, İstanbul'da 36, İzmir'de 37 derece olacak.
Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat
Bu illerdeki vatandaşların zorunlu olmadıkça saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.
Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.