Kaya Çilingiroğlu Ensonhaber'e anlattı: Tayyip Erdoğan kendine bir hedef koymuş Ensonhaber'in konuğu olan Kaya Çilingiroğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 21 yılda katettiği yola dikkat çekti. Muhalefetin Türkiye'nin kodlarını çözemediğini de belirten ünlü isim, "Bir insan 21 yıldır namaz kılıyor, oruç tutuyor veya kömür dağıtıyor diye sevilir mi?" dedi.

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Ensonhaber’in YouTube kanalında yayınlanan İlker Koç’un sunduğu “Konuşa Konuşa” programının konuğu Kaya Çilingiroğlu oldu.

Çilingiroğlu hem siyaset hem de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Çilingiroğlu, muhalefetin Türkiye'nin kodlarını çözemediğini ifade etti.

"Tayyip Erdoğan'ın kendine bir hedef koymuş, o hedefe doğru yürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir hedef doğrultusunda ilerlediğini belirten Çilingiroğlu, "Tayyip Erdoğan’ın hocasına bak, kimleri devirmiş. O bir hedef koymuş, hedefinde yürüyor. Hedefinde doğru yürüyor. Hedefinde yoluna çıkanları tek tek çıkarmış yolundan ve doğru da yapmış. Genç bir kadroyla yürüyor. Kendi bir sistem kurmuş. Halk seviyor." dedi.

"Bir insan 21 yıldır namaz kılıyor, oruç tutuyor veya kömür dağıtıyor diye sevilir mi?"

Bir insanın 21 yıldır namaz kılıp, oruç tutuyor veya kömür dağıtıyor diye sevilmeyeceğini de söyleyen Çilingiroğlu, "Bir insan 21 yıldır namaz kılıyor, oruç tutuyor veya kömür dağıtıyor diye sevilir mi? Diyeceksin ki bu adam 21 yıldır buradaysa demek ki halkı memnun edecek bir şeyler var." şeklinde konuştu.

"Neredeyse 2 ayda konutlar yapıldı"

Sözlerine devam eden Kaya Çilingiroğlu daha sonra deprem sürecinde konutların hızlıca yapımına başlanmasına da vurgu yaptı.

Çilingiroğlu, "Herkes cumhurbaşkanımızın karşısındaydı. Fakat o asil işi olan Cumhurbaşkanının görevini de hiçbir zaman ihmal etmedi orada yoluna devam etti. Hani diyorlardı ya cumhurbaşkanı adayı olan insan veya bakanlık bakanların mevcut görevlerini bırakması gerekir falan bu eski bir anlayış. Bırakmadılar yollarına devam edildi. Deprem oldu bu arada. Depremde çok hızlı neredeyse 2 ayda konutlar yapıldı dolayısıyla imar durumu bitti." ifadelerini kullandı.

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"İnsansız savaş uçaklarının önemini millet bilmiyordu"

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlarla lider ülke konumuna geldiğinin altını çizen ünlü isim, "Şimdi ülkenin tamamıyla Savunma sanayiinde çok ilerleme kaydeden bir ülke olduk. Bizim bilmediğimiz şeyler bir anda gözümüzün önüne geldi. TCG Anadolu, İHA’ların, SİHA’ların önemi. İnsansız savaş uçaklarının önemini millet bilmiyordu. Allah’tan bu seçim oldu da öğrendi." dedi.

"Artık oyuncu değil, oyun kurucuyuz"

Çilingiroğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türkiye'nin artık oyuncu yerine oyun kurucu pozisyonuna geldiğini söyledi.

Zamanla her şeyin yerine oturacağını da sözlerine ekleyen Çilingiroğlu son olarak şunları söyledi: