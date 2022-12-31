Türkiye'nin 20 yılda ABD'ye kafa tutar hale geldiğini belirten Kaya Çilingiroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke insanı üzerindeki ölü toprağını kaldırdığını söyledi.

Ensonhaber'in sevilen YouTube programı Ensonmagazin'in son konuğu ünlü iş/spor insanı Kaya Çilingiroğlu oldu.

Ensonhaber Magazin Müdürü İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Çilingiroğlu, özel hayatı dışında spor ve siyasete ilişkin birçok konuya da değindi.

Bu aralar siyasete merak saldığını söyleyen Çilingiroğlu, Türkiye'nin son 20 yıllık sürecine dikkat çekti.

Çilingiroğlu'nun, Türkiye'nin son 20 yılda ABD'ye kafa tutar hale geldiğini söylediği bölümler ise gündem oldu.

Çilingiroğlu şöyle konuştu:

"Ölü toprağı vardı bu ülke insanının üstünde"

"Bu ülke şu anda büyüyor. Büyürken de sıkıntı çekeceksin kardeşim.

İlk doğalgaz olayı çıktı bizde. Dediler ki 'çok derinde şöyle-böyle...' Bugün yarın çıkıyor galiba ve 8-10 yıllık ihtiyacımız karşılayacak ve ihracatçı ülke olacağız.

4-5 sene evveldi araba hikayesi çıktığı zaman ben dahi 'bu da abartı' falan demiştim, yaptı satıyor bile... Yok satıyor. Togg da alırım, hisse senedi olursa sıraya da yazılacağım.

Yerli araba çıktı artık. Ölü toprağı vardı bu ülke insanının üstünde. 'Onlar yapar biz yapamayız...'

Kaya Çilingiroğlu: Türkiye 20 yılda ABD'ye kafa tutar hale geldi VİDEO



"Bir adam çıktı her şeyi yapabiliriz dedi"

Onu kaldırdı üzerimizden. Bir adam çıktı 'Yok öyle değil, yaparız. Her şeyi yaparız' dedi.

Selçuk Bayraktar mesela, önümüzdeki yüzyılın adamı. Herkes diyor ki; 'devlet imkanları kime verilse yapar.' Selçuk Bayraktan uçak ya da kanat yapmıyor, yazılımını yapıyor.

Hakkatten zeki bir adam. Ama maalesef Cumhurbaşkanı'nın damadı. Hani sıradan bir adam olsa Einstein diyecektik. Ama Cumhurbaşkanı'nın damadı olunca önyargılı oluyor herkes."