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Haber Merkezi

Esra Erol'da skandal bir olay yaşandı.

Esra Erol'da programında ortaya çıkan damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşk skandalı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Skandal, engelli raporu bulunan Dilek Şahin'in eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurmasıyla ortaya çıktı..

KOCASI ANNESİYLE SAMİMİYETİ İLERLETTİ, TEHDİT EDİLDİ

21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı.

BİRLİKTE KAÇTILAR

Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum." diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

DAMADIN BABASI KONUŞTU: OĞLUM SAPIKTIR

Canlı yayına katılan damadın babası Salih Doğan, çarpıcı bir itirafta bulundu. Doğan, oğlunun sapık olduğunu belirtti.

Dilek'in babası Turan'ı aradığını ve uyardığını söyleyen Doğan, "Turan ağabeye vakti zamanında dünürümü arayıp, ‘Oğlum sapıktır, evinde yatırma’ demiştim." ifadelerini kullandı.

"DİNİ NİKAHI KABUL EDİYORUM"

Baba Salih Doğan, ayrıca kıyılan dini nikahı kabul ettiğini de söyleyerek "Oldu, ne yapabilirim, ne yapayım. Hamile olduğunu kabul etmiyorum, o konuyu bilmiyorum. Dini nikahı da köyde kıydılar." dedi.