Kayıp Filipin savaş uçağının enkazı bulundu: 2 pilot öldü

AA

Filipin Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, salı günü Bukidnon'da kara birlikleri ile Maoist silahlı grup Yeni Halk Ordusu üyeleri arasında çıkan çatışmalar sırasında düzenlenen taktik gece operasyonu sırasında kayboldu.

Ordu çarşamba günü, kaybolan F-50 savaş uçağının enkazının güneydeki Bukidnon eyaletindeki Kalatungan Dağı'nda bulunduğunu açıkladı.

2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Hava keşif ekibinin, kaza mahallinin yakınında iki ceset gördüğünü de sözlerine ekledi.

Manila Times'ın haberine göre uçaktaki iki pilot da kazada hayatını kaybetti.

UÇAĞIN DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞULMADI

Askeri Doğu Mindanao Komutanlığı sözcüsü Yarbay Salvacion Evangelista, yaptığı açıklamada uçağın yerel saat ile 11.00'da bulunduğunu söyledi.

Ancak uçağın durumuyla ilgili ayrıntılar açıklanmadı.