Kayısı tezgahta yerini aldı: Kilosu 50 TL

Mersin’in Mut ilçesi, ürettiği sofralık kayısının lezzetiyle Malatya kayısısına adeta meydan okuyor.

Turfanda meyveciliğin merkezi olan Mersin’in Mut ilçesinde, çilek ve can eriğinden sonra sezonun kayısı hasadı yapıldı.

50 TL'den alıcı buldu

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden birisi olan kayısı, yavaş yavaş tezgâhlarda görülüyor. Vatandaşların özellikle haziran ve temmuz ayında daha fazla tüketmeleri beklenen sezonun ilk kayısıları 50 TL’den alıcı bulmaya başladı.

Hamileler tarafından tercih ediliyor

İlerleyen dönemlerde vatandaşların ilgisinin artacağını söyleyen manav Emre Deveci, şu an sadece tadım yapmak isteyen ve hamilelerin ilgilerinin yoğun olduğunu belirtti.

"Fiyatlarda ciddi düşüş beklemiyoruz"

Deveci yaptığı açıklamada, "Kayısı sezonunu artık açmış bulunmaktayız. Kilogram fiyatı şu an 45-50 TL arasında değişiyor. İlerleyen dönemlerde üretim artışıyla birlikte fiyatlar biraz düşebilir, ancak kayısı fiyatlarında ciddi anlamda düşüşler beklemiyoruz. Sonuçta meyvecilik kaliteli bir iştir. Eğer kaliteli ürünler getirmeye devam edersek fiyatlarda büyük bir oynama gözlemleyemeyebiliriz. Vatandaşlarımız da bütçelerine göre ilgi göstermeye başlarlar mutlaka. Ayrıca tezgâhımızın da zengin gözükmesi gerekiyor. Bu yüzden sezonun ilk kayısılarıyla tezgâhımızı renklendirdik." dedi.





"Ekim ayına kadar satış devam edecek"

İHA'ya açıklamalarda bulunan Deveci, "Sonraki aylarda kayısı üretimine bağlı olarak Alanya, Bursa ve İnegöl gibi yerlerden kayısı getirmeye başlayacağız. Özellikle şekerpare kayısısının dönemi geldiğinde İnegöl’den buraya ciddi bir kayısı gelişi olur. Bugünden itibaren eylül ve ekim aylarına kadar Eskişehir’de kayısılar tezgâhtaki yerlerini almaya devam edecekler." dedi.



