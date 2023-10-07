DHA
Dün sosyal medyada paylaşılan bir video tepki çekti.
Son zamanlarda artan gıda teröristlerine bir yenisi daha eklendi.
TikTok hesabından, insan sağlığını hiçe saydığı anları paylaşan şahıs, kısa sürede gündeme oturdu.
Ayaklarıyla kayısıları ezdi
Söz konusu video ise bir kayısı deposunda kaydedildi.
Malatya’da bir kayısı üreticisi Bilal M., ayaklarıyla kayısıların üzerine çıkarak ezmeye başladı.
Ekipler harekete geçti
Kullanıcıların yorum yağdırarak tepki gösterdiği video, Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerin harekete geçirdi.
Ekipler, depoda bir denetim gerçekleştirdi.
10 bin TL ceza yedi
Yaklaşık 3 ton kayısıya imha etmek üzere el koyan ekipler, üretici Bilal M.’ye 10 bin TL ceza uyguladı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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