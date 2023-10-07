Kayısıların üzerine çıktığı anları sosyal medyada paylaşan üreticiye ceza Malatya'da bir kayısı üreticisi, depodaki kayısıların üzerine çıkarak ezdiği anları hesabından paylaştı. Tepki üzerine harekete geçen ekipler önce denetim yaptı ardından 10 bin TL ceza uyguladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Dün sosyal medyada paylaşılan bir video tepki çekti. Son zamanlarda artan gıda teröristlerine bir yenisi daha eklendi. TikTok hesabından, insan sağlığını hiçe saydığı anları paylaşan şahıs, kısa sürede gündeme oturdu. Ayaklarıyla kayısıları ezdi Söz konusu video ise bir kayısı deposunda kaydedildi. Malatya’da bir kayısı üreticisi Bilal M., ayaklarıyla kayısıların üzerine çıkarak ezmeye başladı. Ekipler harekete geçti Kullanıcıların yorum yağdırarak tepki gösterdiği video, Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerin harekete geçirdi. Ekipler, depoda bir denetim gerçekleştirdi. 10 bin TL ceza yedi Yaklaşık 3 ton kayısıya imha etmek üzere el koyan ekipler, üretici Bilal M.’ye 10 bin TL ceza uyguladı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)