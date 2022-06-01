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    Kayıtlara ölü olarak geçen anne ve oğlu yeni kimliklerine kavuştu

    Kendisinin 2016, oğlunun ise 2013 yılından beri ölü olarak göründüğünü öğrenen Nuran Küçük ve oğlu, mahkemenin kararıyla yeni kimliklerine kavuştu.
    • 01.06.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 15:41
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    Kayıtlara ölü olarak geçen anne ve oğlu yeni kimliklerine kavuştu

    Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki anne Nuran Küçük, 35 yaşındaki oğlu Hasan ile birlikte kocası öldükten sonra memleketleri Elazığ'a döndü.

    Merkeze bağlı Hicret Mahallesi’ne yerleşen ve kocasının ölümünden sonra kalan maaşı çekmeye giden Nuran Küçük, paranın karta yatmadığını fark etti. Bir terslik olduğunu anlayan banka personeli Küçük'ü, Nüfus Müdürlüğüne yönlendirdi.

    Ölü olarak göründüklerini öğrendiler

    Küçük, Nüfus Müdürlüğüne gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrolde kendisinin 2016, oğlunun ise 2013 yılından beri ölü olarak göründüğünü öğrendi.

    Bunun üzerine aile durumu muhtar Murat Gülbasan’a bildirdi. Araştırma yapan muhtar Gülbasan, olayın miras üzerine geliştiğini ve bir aile ferdinin, anne ile oğlu uzun süre göremediği için Nuran ve Hasan'ı öldü olarak bildirdiğini öğrendi.

    Yeni kimliklerine kavuştular

    Tüm bunların üzerine avukat tutuldu ve durum mahkemeye taşındı. Mahkeme devam ederken anne ve oğlu, ölmediğini kanıtlayarak yeni kimliklerine kavuştu. Eşinden kalan maaşı da dün ilk defa çeken Nuran Küçük, büyük mutluluk yaşadı.

    "Yeni kimliğimiz küçücük çok güzel"

    İHA'ya konuşan Nuran Küçük, artık ölü olarak görünmediklerini ifade ederek " Yeni kimliğimizi aldım. Yeni kimliğimiz küçücük çok güzel. Gittim maaşımı da aldım." dedi.

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