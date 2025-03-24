Kaymakam Cevdet Ertürkmen kayyum atandığı Şişli Belediyesi'nde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve terör soruşturmasında adı geçen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, terör suçundan tutuklandığı için Şahan'ın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.
KAYYUM ATANDI
Yaşanan gelişmelerin ardından, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.
ERTÜRKMEN BELEDİYE BİNASINA GELDİ
İçişleri Bakanlığı, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.
Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi.
POSTERLER TOPLANDI
Belediye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı.
Belediye personeli içeri alınmazken bina önündeki bekleyiş sürüyor.
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