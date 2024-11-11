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AA & Ensonhaber

Mardin'in Derik ilçesinde terör saldırısında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 8. yılında Sakarya’daki mezarı başında dualarla anıldı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'nde gerçekleşen anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Mehmet Aşık, Kaymakam Safitürk ve tüm şehitler için dua etti.

ŞEHİT KAYMAKAM VE BABASININ MEZARLARINA GÜL BIRAKILDI

Anma programının sonunda, katılımcılar şehit Kaymakam’ın ve babası Asım Safitürk'ün mezarlarına gül bırakarak saygılarını sundu.

Programa şehidin eşi Ayşegül, annesi Fatma Safitürk ve aile yakınlarıyla birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT SAFİTÜRK, GÖREV YERİ DERİK İLÇESİNDE DE ANILDI

Mardin'in Derik ilçesinde, görev başındayken 8 yıl önce uğradığı terör saldırısında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, adına görev yaptığı ilçede duygulu bir anma programı gerçekleştirildi.

Derik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında kaymakam olarak atanan ve aynı zamanda İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Safitürk, 10 Kasım 2016'da makamında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ertesi gün şehit olmuştu. Onun aziz hatırasını yaşatmak için ilçede bu yıl bir mevlit okutuldu.

SAFİTÜRK ANISINA ZEYTİN AĞACI DİKİLDİ

Anma etkinlikleri, Cevizpınar Mahallesi'ndeki Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Camisi’nde gerçekleştirilen mevlit programıyla başladı. Ardından, Hükümet Konağı'ndaki Safitürk Anıtı’na karanfiller bırakıldı ve bahçesine Safitürk anısına bir zeytin ağacı dikildi.

Derik Kültür Merkezi'nde devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Safitürk’ün hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Şiirlerle zenginleşen anma programı, duygusal anlara sahne oldu.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Kaymakam Safitürk’ün ilçedeki görev süresi boyunca çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı sergiyi ziyaret etti.

Anma etkinliklerine Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, şehidin ağabeyi Haydar Safitürk, dayısı Burhan Seviğ, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.