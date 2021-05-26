Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı 2021

ÖSYM, Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar, Kaymakamlık sınav başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı 2021

İçişleri Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı için 110 kaymakam alımı yapacağını açıklamıştı.

Kaymakamlık sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı merak edilirken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), resmi Twitter hesabı üzerinden Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı başvurularının başladığını duyurdu.

Bunun üzerine kaymakamlık sınavına girecek olan kaymakam adayları, Kaymakamlık sınav başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Kaymakamlık sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı başvuru ekranı 2021

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak ve sınav, saat 10.15'te başlayacak

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Kaymakamlık sınavı başvuruları, 26 Mayıs Çarşamba yani bugün başladı ve 2 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Sınava geç başvurular, 10 Haziran 2021 tarihinde alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Sınav ücretini yatıran ve sınav başvurusunu tamamlayan vatandaşlara ÖSYM tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerine dair "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecek.

Kaymakamlık sınavı sonuç tarihi 10 Temmuz 2021 ve 12 Ağustos 2021 olarak belirlenmiştir.





KAYMAKAMLIK SINAVLARI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

"T.C İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı" başlıklı ilanda, Kaymakanlık sınavı ödemesinin nasıl yapılacağı açıklamıştır.

Söz konusu sınav ödemesi için adaylar 26 Mayıs- 3 Haziran 2021 tarihleri arasında, ÖSYM internet sitesinde "e-işlemler" kısmında yer alan "ödemeler" alanından ödemesini kredi veya banka kartı ile gerçekleştirebilir. Kaymakamlık sınavı ücreti 250 TL'dir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAM ALIMI ŞARTLARI NELER?

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

