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    Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakam alımı sınav tarihi 2021

    İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı ilanının ardından adaylar sınav tarihine dair bilgileri araştırıyor. Peki 2021 Kaymakamlık sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar..
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 11:27
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    Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakam alımı sınav tarihi 2021

    Kaymakamlık sınavına girecek olan kaymakam adayları 2021 kaymakamlık sınav tarihini merak ediyor.

    ÖSYM 2021 kaymakamlık sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte Kaymakamlık 2021 başvuru tarihi ile ÖSYM 2021 kaymakamlık sınav günü de netlik kazandı.

    İçiişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 110 kaymakam alımı ilanının ardından sınav tarihine dair araştırmalar da hız kazandı. Peki 2021 kaymakamlık sınavı ne zaman? İşte detaylar..

    KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

    Sınav, 10 Temmuz'da saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar, saat  10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.

    Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan  adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı olan 440 aday mülakata katılmaya hak  kazanacak. 440'ıncı adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya  hak kazanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

    Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakam alımı sınav tarihi 2021 #1

    KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU

    Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında bireysel  olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet  adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir  başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

    KAYMAKAM ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

    Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih  bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler,  siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

    Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış  olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

     

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