Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta, hangi ilde? Kaymakam Adaylığı sınav giriş belgesi 2021

Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta, hangi ilde? Kaymakam Adaylığı sınav giriş belgesi 2021

Binlerce kaymakam adayının katılım sağlayacağı 2021 Kaymakamlık sınavına dair detaylar araştırılıyor. Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta, hangi ilde? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar..

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) için geri sayım sürüyor.

Başvuru şartlarını taşıyan binlerce kaymakam adayını yakından ilgilendiren sınav için pek çok detay araştırılıyor.

Yayınlanan kılavuza göre adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Sınav esnasında adayların yanlarında bulundurması zorunlu olan sınav giriş belgesi ise ÖSYM AİS ekranı üzerinden temin edilebilecek.

Bu kapsamda 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan ''Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta, hangi ilde yapılacak?'' gibi soruların yanıtları sorgulanıyor.

Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte 2021 Kaymakam Adaylığı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgesi olmadan sınav salonların alınmayacak. Sınav giriş belgesi AİS ekranından alınacak.

Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ