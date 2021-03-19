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Kaymaklı ekmek kadayıfı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi..

Kaymaklı ekmek kadayıfı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi..

Gelinim Mutfakta yarışmacıları tarafından yapılan kaymaklı ekmek kadayıfı, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, kaymaklı ekmek kadayıfı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?