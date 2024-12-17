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İHA

Tarihler 17 Aralık 2016'yı gösterdiğinde Türkiye, Kayseri'de yaşanan terör saldırısı ile sarsıldı...

Olayda, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne terör saldırısı düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi yakınında bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında Muhammed Ali Ocak şehit oldu.

"OĞLUM BİR GECE ŞEHİT OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Şehit olan Muhammed Ali Ocak'ın babası Selfet Ocak, şu açıklamalarda bulundu:

Oğlum bir gece önce şehit olacağını söyledi. Ben sabaha kadar namaz kılıp Kur'an okudum.

"HARÇLIK İSTEDİ VE ÇARŞI İZNİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Helallik isteyip çarşı izni için para talep eden oğluyla son konuşmasını anlatan Selfet Ocak, şöyle dedi:

'Hakkını helal et, yokluk içerisinde beni büyüttün. Senin bunu bilmeni istiyorum' diyerek konuştu oğlum. Harçlık istedi ve çarşı izni olduğunu söyledi. Para gönderdim ama nasip olmadı, bankada kaldı.

Öte yandan, Çiçekdağı İlçe Kaymakamlığı ise baba ve oğlun fotoğraflarını halı üzerine dokutarak şehidin şehadet yıl dönümünde aileye hediye etti.