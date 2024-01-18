Kayseri sallandı! AFAD depremi duyurdu AFAD, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde depremin olduğunu açıkladı.

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Türkiye deprem bölgesinde bulunuyor.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından yaşanan depremler ve hissedilir düzeydeki artçılar korkuya neden oluyor.

Kayseri'de deprem

Son olarak bugün Kayseri sallandı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte saat 09.05'te yerin 18 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu.

4.0 büyüklüğünde deprem

Afetin şiddetinin ise 4.0 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

AFAD, depremin merkez üssü olarak Yahyalı ilçesini işaret etti.