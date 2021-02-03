Kayseri şehit Uzman Çavuş Basri Demirel’i sonsuzluğa uğurladı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin askeri parkasını giyen kız kardeşi, "Dik durun. Şehit oldu benim kuzum" dedi.

31 Ocak’ta Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan Ebu Zehir tren yolu gerginliği azaltma bölgesinde, kimliği tespit edilemeyen bir araçla 3 şahsın bölgeye yaklaşarak yapmış olduğu saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel (29), kaldırıldığı Hatay Bölge Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Basri Demirel’in naaşı, hava yolu ile sabah saatlerinde Hatay’dan memleketi Kayseri’ye getirildi.

Havaalanından kortej eşliğinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’ne götürülen Şehit Uzman Çavuş Basri Demirel’in naaşı, son kez baba evine getirildi.

“DİK DURUN, BEN DİMDİK AYAKTAYIM”

Şehidin al bayrağa sarılı cenazesi, daha sonra cenaze namazı dolayısıyla mahalle mezarlığına getirildi.

Burada ağabeyinin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan Fatma Vural, asker selamı vererek "Dik durun, ben dimdik ayaktayım. Şehit oldu benim kuzum." dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel’in cenazesi, kılınan namazın ardından Kızılören Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.