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Haber Merkezi

Vergi dairelerinde yaşanan kalabalık, son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor...

Öyle ki bazı vergi dairelerinde vatandaşlar saatlerce sıra bekleyebiliyor.

Bunun son örneği ise Kayseri'de yaşandı.

Kayseri Vergi Dairesi'nde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar ve yavaş ilerleyen sistem nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı.

Saatlerce sıra bekleyen bir vatandaş, yaşanan duruma ise isyan etti.

"13 TANE VEZNE VAR AMA..."

Henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş vergi dairesinde çektiği videoda, vezneleri göstererek, çalışmadıklarını söyledi.

"Burası Kayseri Vergi Dairesi, 13 tane vezne var ama sadece 3 tanesi çalışıyor, 10 tanesi yatıyor. Bu kadar vatandaş burada bekliyor" sözleriyle isyan eden vatandaş, orada işlem yaptırmak için bekleyen diğer vatandaşların tepkilerini de kayda aldı.

O görüntüler ise sosyal medya üzerinden hızla yayıldı ve gündem oldu.

VERGİ DAİRELERİNDE YAŞANAN YOĞUNLUKLAR SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Vergi dairelerinde yaşanan bu tür yoğunluklar, özellikle vergi beyan ve ödeme dönemlerinde sıkça gündeme geliyor.

Vatandaşlar, işlem yapmak için saatlerce beklemek zorunda kalırken, yetkililerden ise bu duruma el atmasını bekliyor.