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    Kayseri'de 15 askerin şehit edildiği saldırının 3 şüphelisi Diyarbakır'da gözaltına alındı

    PKK'lı teröristlerce 2016 yılında Kayseri'de askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 30.10.2020 - 13:15
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 13:31
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    Kayseri'de 15 askerin şehit edildiği saldırının 3 şüphelisi Diyarbakır'da gözaltına alındı

    2016 yılında Kayseri'de askerler, çarşı iznine çıktı.

    Hain terör örgütü PKK, izne çıkan askerlere yönelik bombalı saldırı düzenledi.

    Erciyes Üniversitesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırının ardından 15 asker şehit olurken, 54'ü de yaralanmıştı.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Güvenlik güçlerinin, terör saldırısının faillerini yakalamak üzere başlattığı çalışmalarla Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

    Kayseri de 15 askerin şehit edildiği saldırının 3 şüphelisi Diyarbakır da gözaltına alındı #1

    Kayseri de 15 askerin şehit edildiği saldırının 3 şüphelisi Diyarbakır da gözaltına alındı #2

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