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Kayseri'de 15 askerin şehit edildiği saldırının 3 şüphelisi Diyarbakır'da gözaltına alındı

Kayseri'de 15 askerin şehit edildiği saldırının 3 şüphelisi Diyarbakır'da gözaltına alındı

PKK'lı teröristlerce 2016 yılında Kayseri'de askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı.