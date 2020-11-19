Dolar
7.5648
-1.9595%
Euro
8.9622
-2.0545%
Altın
1862.3
-0.4282%
Borsa
1317.14
1.7316%
G. Altın
454.458
-2.0838%
Bitcoin
134426.05
-1.623%
EXEN Coin
12.31
-0.08%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yaptı, yakalanınca pişkinliğiyle şaşırttı

    Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çekin" demesi şaşırttı.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 14:57
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 15:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yaptı, yakalanınca pişkinliğiyle şaşırttı

    Kayseri'de il genelinde son 4 ay içerisinde meydana gelen 21 otodan araç ruhsatları, ehliyet, 40 bin TL değerinde anfi büffer teyp ve araç aksesuarlarının çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

    21 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPTI

    Yapılan çalışmalarda Oğuz T.'nin (24) hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi.

    Ekiplerce düzenlenen operasyonda Oğuz T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

    Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yaptı, yakalanınca pişkinliğiyle şaşırttı VİDEO

    ZANLI PİŞKİNLİĞİYLE PES DEDİRTTİ

    Sağlık kontrolüne götürülen Oğuz T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çekin" demesi şaşırttı.

    Öte yandan şansın araçların kapısını açarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Kayseri de 21 araçtan hırsızlık yaptı, yakalanınca pişkinliğiyle şaşırttı #1

    Kayseri de 21 araçtan hırsızlık yaptı, yakalanınca pişkinliğiyle şaşırttı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir