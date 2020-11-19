Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çekin" demesi şaşırttı.

Kayseri'de il genelinde son 4 ay içerisinde meydana gelen 21 otodan araç ruhsatları, ehliyet, 40 bin TL değerinde anfi büffer teyp ve araç aksesuarlarının çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

21 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPTI

Yapılan çalışmalarda Oğuz T.'nin (24) hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Oğuz T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yaptı, yakalanınca pişkinliğiyle şaşırttı VİDEO

ZANLI PİŞKİNLİĞİYLE PES DEDİRTTİ

Sağlık kontrolüne götürülen Oğuz T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çekin" demesi şaşırttı.

Öte yandan şansın araçların kapısını açarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.