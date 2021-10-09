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    Kayseri'de 22 yaşındaki genç 14. kattan arabanın üstüne düştü

    Melikgazi ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, binanın 14. katındaki pencereden, park halindeki otomobilin üstüne düştü. Gencin yaşanan olay sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • İHA
    • 09.10.2021 - 02:25
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    Kayseri'de 22 yaşındaki genç 14. kattan arabanın üstüne düştü

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

    Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan 14. katlı binada Kazım Orçun E. (22) binanın 14. katındaki pencereden aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü.

    Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kayseri de 22 yaşındaki genç 14. kattan arabanın üstüne düştü #1

    GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kazım Orçun E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bina sakinleri ise meraklı gözlerle polis ekiplerinin çalışmasını izledi.

    Kazım Orçun E.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Kayseri'de 22 yaşındaki genç 14. kattan arabanın üstüne düştü VİDEO

    Kayseri de 22 yaşındaki genç 14. kattan arabanın üstüne düştü #2

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