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- Kayseri'de 22 yaşındaki genç 14. kattan arabanın üstüne düştü
Kayseri'de 22 yaşındaki genç 14. kattan arabanın üstüne düştü
Melikgazi ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, binanın 14. katındaki pencereden, park halindeki otomobilin üstüne düştü. Gencin yaşanan olay sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.
- İHA
- 09.10.2021 - 02:25
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.
Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan 14. katlı binada Kazım Orçun E. (22) binanın 14. katındaki pencereden aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kazım Orçun E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bina sakinleri ise meraklı gözlerle polis ekiplerinin çalışmasını izledi.
Kazım Orçun E.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kayseri'de 22 yaşındaki genç 14. kattan arabanın üstüne düştü VİDEO