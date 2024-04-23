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Kayseri'de 23 Nisan töreninde 'Puta tapmayın' dedi: Gözaltına alındı

Kayseri'de 23 Nisan töreninde 'Puta tapmayın' dedi: Gözaltına alındı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sapsamında düzenlenen törende alana girerek 'Puta tapmayın' diye bağıran şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ilk ifadesinin ardından akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenildi.