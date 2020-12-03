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    Kayseri'de 3 maganda, ambulans şoförünü darbetti

    Kayseri’de ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner, vakaya gittiği sırada olayla hiç ilgisi olmayan 3 maganda tarafından dövülerek hastanelik edildi.
    • İHA
    • 03.12.2020 - 20:17
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 20:47
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    Kayseri'de 3 maganda, ambulans şoförünü darbetti

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’ndeki 112 Merkezi'nde ambulans şoförü olarak çalışan Muzaffer Özsayıner, gelen ihbarı değerlendirmek için olay yerine gitti.

    Ambulans şoförü Özsayıner, olayla ilgisi olmayan ve ambulanstan maske isteyen 3 şehir magandası tarafından bıçak çekilerek dövüldü.

    AMBULANS ŞOFÖRÜ ÖZSAYINER, 4 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

    Aldığı darbeler sonrasında yaralanan ambulans şoförü Özsayıner, yapılan tedavisi sonrasında 4 gün iş göremezlik raporu aldı.

    Polis, olayla ilgili olarak kayıplara karışan 3 magandayı bulmak için çalışma başlattı.

    Kayseri de 3 maganda, ambulans şoförünü darbetti #1

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