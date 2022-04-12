Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün akşam Karadeniz'de meydana gelen depremin ardından bugün de Kayseri sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama göre, saat 17.04'te merkez üssü Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Olumsuz bir durum yok

DHA'ya göre yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

AFAD yetkilileri, ilk bilgliere göre bölgede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.