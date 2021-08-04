Euro
10.036
0.57%
Dolar
8.4293
0.29%
Altın
495.79
1.38%
Borsa
1.417
0.61%
Bitcoin
329.010
1.64%
EXEN Coin
24.13
4.18%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Kocasinan'da yaşanan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Kayseri, meydana gelen depremle sarsıldı.

    Kocasinan ilçesinde saat 15.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    "OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

    AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, yerin 6.46 kilometre derinliğinde kaydedildi.

    "Gelişmeleri takip ediyoruz" diyen AFAD, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesini kullandı.

    Kayseri de 4,1 büyüklüğünde deprem #1

    Kayseri de 4,1 büyüklüğünde deprem #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir