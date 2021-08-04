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- Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kocasinan'da yaşanan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.
- İHA
- 04.08.2021 - 15:56
- Güncelleme : 04.08.2021 - 16:19
Kayseri, meydana gelen depremle sarsıldı.
Kocasinan ilçesinde saat 15.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, yerin 6.46 kilometre derinliğinde kaydedildi.
"Gelişmeleri takip ediyoruz" diyen AFAD, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesini kullandı.