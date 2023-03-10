Kayseri'de 4,9 büyüklüğündeki deprem anı Asrın felaketinin yaralarını sarılmaya çalışıldığı dönemde bu kez de Kayseri'de korkutan bir deprem yaşandı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli büyük depremler ülkeyi yasa boğdu. 46 binden fazla kişi yıkılan binaların enkazında hayatını kaybetti. 11 il enkaz yığınına döndü. Büyük depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam etti. Depremin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçerken, 13 binden fazla artçı sallantı yaşandı. En son Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, saat 05.28'de deprem bölgesinin dışında olan Kayseri de, 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Halk sokağa indi Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı. Büyük paniğe neden olan deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.