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- Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem
- AA
- 18.01.2022 - 02:38
- Güncelleme : 18.01.2022 - 03:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
OLUMSUZ İHBAR YOK
Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.
Açıklamada, "Geçmiş olsun Kayseri. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
KANDİLLİ REVİZE ETTİ
İlk olarak depremin büyüklüğünü 5.1 olarak yayınlayan Kandilli Rasathanesi, daha sonra 4.9 olarak revize yaptı.
KAYSERİ VALİSİ TÜM EKİPLERİN SAHADA OLDUĞUNU AKTARDI
Kayseri valisi Şehmus Günaydın, kentte yaşanan deprem nedeniyle tüm ekiplerin sahada olduğunu aktardı.
Günaydın sosyal medya hesabında, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun." paylaşımı yaptı.
"ELİMİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİR HABER YOK"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4,9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." ifadelerini paylaştı.
Kentteki ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileğinde bulundu.
BİR AHIRIN DUVARI YIKILDI
Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, AA muhabirine, şiddetli depreme şahit olduklarını, ilk belirlemelere göre bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.
Şu ana kadar ciddi bir hasar bilgisi almadıklarını belirten Ayyıldırım, "İlçe kaymakamı, jandarma, polis ile irtibat halindeyiz. Bölgemiz geniş bir alan, mahalle muhtarlarına ulaşıp tek tek bilgi alıyoruz. Şu ana kadar ciddi bir hasar bilgisi yok. Palas Mahallesi'nde sadece bir ahırın duvarında göçme olduğu bilgisine ulaştık. Şu anda teyakkuz halindeyiz. Allah beterinden esirgesin, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.