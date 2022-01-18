Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

Konuya ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Geçmiş olsun Kayseri. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KANDİLLİ REVİZE ETTİ

İlk olarak depremin büyüklüğünü 5.1 olarak yayınlayan Kandilli Rasathanesi, daha sonra 4.9 olarak revize yaptı.

KAYSERİ VALİSİ TÜM EKİPLERİN SAHADA OLDUĞUNU AKTARDI

Kayseri valisi Şehmus Günaydın, kentte yaşanan deprem nedeniyle tüm ekiplerin sahada olduğunu aktardı.

Günaydın sosyal medya hesabında, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun." paylaşımı yaptı.

"ELİMİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİR HABER YOK"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4,9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." ifadelerini paylaştı.

Kentteki ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileğinde bulundu.