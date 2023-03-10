Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından bölgede artçı depremler sürüyor.

Çevre iller de hissetti

Depremin etkilediği 11 ilden olan Kayseri'nin Hacılar ilçesi Karpuzsekisi mahallesinde, saat 05:28'de, Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.9 büyüklüğünde bir artçı deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 6.1 km olarak belirtildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD 4.8 dedi

AFAD'a göre ise deprem 4.8 büyüklüğündeydi ve yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

"İlk bilgilere göre olumsuz bir durum yok"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: